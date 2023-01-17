Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Логачев Александр Ильич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Александр Ильич

Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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