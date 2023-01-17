Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Логачев Александр Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно