Гамалея Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамалея Софья Александровна

Мать ребёнка: Эйнгорн (Сорохтина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Николай Александрович

Мать ребёнка: Эйнгорн (Сорохтина) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйнгорн (Сорохтина) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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