Эйнгорн (Сорохтина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйнгорн (Сорохтина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1858

Отец: Сорохтин Иван Иванович

Мать: Сорохтина (Колюпанова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамалея Софья Александровна

Отец ребёнка: Гамалея Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Николай Александрович

Отец ребёнка: Гамалея Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамалея Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйнгорн Аркадий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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