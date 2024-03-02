Эйнгорн (Сорохтина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамалея Софья Александровна
Отец ребёнка: Гамалея Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамалея Николай Александрович
Отец ребёнка: Гамалея Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно