Александра Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1874
Дата смерти11.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1897
Дочь: Шарганова (Бурлакова) Анисья Мироновна
Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев
Рождение ребёнка
09.04.1899
Дочь: Бурлакова Ирина Мироновна
Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев
Воспреемники д. Шеломово кр. Иван Никитин Прохоров, д. Шебаршино кр. дев.Дарья Филиппова Заварихина
Рождение ребёнка
25.03.1901
Дочь: Бурлакова Ирина Мироновна
Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев
Воспреемники д. Перещапово кр. Иван Алесеев Ращиков (?) д. Шебаршино кр. дев. Елена Филиппова Заварина
Рождение ребёнка
06.11.1918
Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев
Воспреемники д. Макарово кр. сын Матвей Сергеевич кр. дев. Анастасия Сергеева Бурлакова
Смерть
11.06.1953