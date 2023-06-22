Александра Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1874

Дата смерти

11.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Мирон Григорьев

Рождение ребёнка
31.12.1897

Дочь: Шарганова (Бурлакова) Анисья Мироновна

Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1899

Дочь: Бурлакова Ирина Мироновна

Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Шеломово кр. Иван Никитин Прохоров, д. Шебаршино кр. дев.Дарья Филиппова Заварихина
Рождение ребёнка
25.03.1901

Дочь: Бурлакова Ирина Мироновна

Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев

Воспреемники д. Перещапово кр. Иван Алесеев Ращиков (?) д. Шебаршино кр. дев. Елена Филиппова Заварина
Рождение ребёнка
06.11.1918

Сын: Бурлаков Иван Миронович

Отец ребёнка: Бурлаков Мирон Григорьев

Воспреемники д. Макарово кр. сын Матвей Сергеевич кр. дев. Анастасия Сергеева Бурлакова
Смерть
11.06.1953

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