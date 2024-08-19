Kāpiņa (Pabērza) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Pabērzs ?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1933
Сын: Kāpiņš Teodors
Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs
Рождение ребёнка
03.03.1935
Дочь: Jurševska (Kāpiņa Kāpiņš) Lūcija
Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs
Рождение ребёнка
29.12.1936
Сын: Kāpiņš Jānis
Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs
Рождение ребёнка
13.03.1938
Сын: Kāpiņš Pēteris
Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs
Смерть
Неизвестно