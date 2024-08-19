Kāpiņa (Pabērza) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kāpiņa (Pabērza) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Pabērzs ?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.1933

Сын: Kāpiņš Teodors

Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs

Рождение ребёнка
03.03.1935

Дочь: Jurševska (Kāpiņa Kāpiņš) Lūcija

Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs

Рождение ребёнка
29.12.1936

Сын: Kāpiņš Jānis

Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs

Рождение ребёнка
13.03.1938

Сын: Kāpiņš Pēteris

Отец ребёнка: Kāpiņš Andrejs

Смерть
Неизвестно

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