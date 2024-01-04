Мария Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 21.01.1868
Хрулево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Евдоким Васильев

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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