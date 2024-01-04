Мария Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 21.01.1868
Хрулево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
21.01.1868
Муж: Евдоким Васильев
Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно