Фирсов Алексанр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Алексанр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Сергей

Мать ребёнка: Фирсов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаева Рая

Мать ребёнка: Фирсов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов ?

Мать ребёнка: Фирсов Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсов Мария

Смерть
Неизвестно
Шереметьево
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