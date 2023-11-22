Фирсов Алексанр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов Сергей
Мать ребёнка: Фирсов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаева Рая
Мать ребёнка: Фирсов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов ?
Мать ребёнка: Фирсов Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирсов Мария
Смерть
Неизвестно
Шереметьево