Фирсов Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирсов Мария

Фирсов Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Сергей

Отец ребёнка: Фирсов Алексанр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаева Рая

Отец ребёнка: Фирсов Алексанр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов ?

Отец ребёнка: Фирсов Алексанр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Алексанр

Смерть
Неизвестно
Афанасово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close