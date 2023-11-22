Фирсов Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов Сергей
Отец ребёнка: Фирсов Алексанр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаева Рая
Отец ребёнка: Фирсов Алексанр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов ?
Отец ребёнка: Фирсов Алексанр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фирсов Алексанр
Смерть
Неизвестно
Афанасово