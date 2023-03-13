Валявинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Валявинъ Левъ
Мать: Валявина Устинья
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Валявина Мария Павлова
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Валявина Мария Павлова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1911
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Валявина Мария Павлова
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валявина Мария Павлова