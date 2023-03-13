Валявинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Валявинъ Левъ

Мать: Валявина Устинья

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Валявина Мария Павлова

Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Валявина Мария Павлова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1911

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Валявина Мария Павлова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Мария Павлова

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