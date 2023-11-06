Кирилюк Максим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.12.1972
Рождение
15.12.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирилюк Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирилюк Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирилюк Татьяна
Рождение ребёнка
21.10.1998
Дочь: Кирилюк Алёна Максимовна
Мать ребёнка: Кирилюк Татьяна