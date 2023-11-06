Кирилюк Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилюк Максим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.12.1972

Жена: Кирилюк Василина Викторовна

Рождение
15.12.1972

Отец: Кирилюк Владимир Ефимович

Мать: Кирилюк Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Олег Максимович

Мать ребёнка: Кирилюк Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Павел Максимович

Мать ребёнка: Кирилюк Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилюк Татьяна

Рождение ребёнка
21.10.1998

Дочь: Кирилюк Алёна Максимовна

Мать ребёнка: Кирилюк Татьяна

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