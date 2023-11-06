Кирилюк Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирилюк Максим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирилюк Максим Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1998
Дочь: Кирилюк Алёна Максимовна
Отец ребёнка: Кирилюк Максим Владимирович