Кирилюк Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилюк Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Олег Максимович

Отец ребёнка: Кирилюк Максим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Павел Максимович

Отец ребёнка: Кирилюк Максим Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилюк Максим Владимирович

Рождение ребёнка
21.10.1998

Дочь: Кирилюк Алёна Максимовна

Отец ребёнка: Кирилюк Максим Владимирович

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