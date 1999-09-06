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Канцерова Арина Эдуардовна
Канцерова Арина Эдуардовна
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Место рождения
Курган
, город Курган, Курганская область
Дата рождения
06.09.1999
Пол
Женский
Отец
Канцеров Эдуард Лидерович
1957 г.р.
Мать
Канцерова (Лошкарева) Валентина Михайловна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1999
Отец:
Канцеров Эдуард Лидерович
Мать:
Канцерова Валентина Михайловна
Курган
, город Курган, Курганская область
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