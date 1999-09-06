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Канцерова Арина Эдуардовна

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

06.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1999

Отец: Канцеров Эдуард Лидерович

Мать: Канцерова Валентина Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
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