Агриппина Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Михайлов
Рождение ребёнка
01.08.1877 ст.
Дочь: Комолова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Балаково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно