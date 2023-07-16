Агриппина Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Михайлов

Рождение ребёнка
01.08.1877 ст.

Дочь: Комолова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Балаково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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