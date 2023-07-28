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Комолова Евдокия Семёновна

Место рождения

Балаково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877 ст.

Отец: Семён Михайлов

Мать: Агриппина Поликарпова

Балаково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.04.1901 ст.

Муж: Комолов Василий Афанасьевич

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Василий Афанасьевич сочетается вторым браком
Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.

Сын: Комолов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич

Хвостова, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.

Сын: Комолов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич

Хвостова, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.

Сын: Комолов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич

Хвостова, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.

Сын: Комолов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич

Хвостова, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1916 ст.

Сын: Комолов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич

Хвостова, Василевская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно