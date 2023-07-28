Комолова Евдокия Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877 ст.
Отец: Семён Михайлов
Мать: Агриппина Поликарпова
Бракосочетание
23.04.1901 ст.
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Василий Афанасьевич сочетается вторым браком
Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.
Сын: Комолов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.
Сын: Комолов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.
Сын: Комолов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.03.1916 ст.
Отец ребёнка: Комолов Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно