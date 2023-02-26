Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

20.07.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Стефанида (Соломонида) Фомина

Отец ребёнка: Фома Исидоров

Рождение ребёнка
13.02.1793

Сын: Алексей Фомин

Отец ребёнка: Фома Исидоров

д.Узривицы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Исидоров

Смерть
20.07.1802
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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