Екатерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти20.07.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Стефанида (Соломонида) Фомина
Отец ребёнка: Фома Исидоров
Рождение ребёнка
13.02.1793
Сын: Алексей Фомин
Отец ребёнка: Фома Исидоров
д.Узривицы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Исидоров
Смерть
20.07.1802
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд