Лебедева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

04.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Дорофеевич

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Лебедев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Дорофеевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Лебедев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Дорофеевич

Витебск, Витебская область
Смерть
04.10.1919
Витебск, Витебская область
Причина смерти: от старости
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