Лебедева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти04.10.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Дорофеевич
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Лебедев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Дорофеевич
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Лебедев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Дорофеевич
Смерть
04.10.1919
Причина смерти: от старости