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Лебедев Григорий Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

11.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Лебедев Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Лебедев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Александровна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Лебедев Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Александровна

Витебск, Витебская область
Смерть
11.08.1911
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