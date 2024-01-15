Лебедев Григорий Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти11.08.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Лебедев Дорофей
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Лебедев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Лебедев Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Александровна
Смерть
11.08.1911