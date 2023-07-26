Филимоненко Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.2020
Сын: Таюрский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Таюрский Михаил Олегович
Рождение ребёнка
08.12.2022
Дочь: Таюрская Инна Михайловна
Отец ребёнка: Таюрский Михаил Олегович