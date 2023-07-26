Филимоненко Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоненко Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Алексей Викторович

Мать: Филимоненко Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таюрский Михаил Олегович

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: Таюрский Михаил Олегович

Рождение ребёнка
24.03.2020

Сын: Таюрский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Таюрский Михаил Олегович

Рождение ребёнка
08.12.2022

Дочь: Таюрская Инна Михайловна

Отец ребёнка: Таюрский Михаил Олегович

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