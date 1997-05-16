Таюрский Михаил Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.2020
Сын: Таюрский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Филимоненко Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
08.12.2022
Дочь: Таюрская Инна Михайловна
Мать ребёнка: Филимоненко Наталья Алексеевна