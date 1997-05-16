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Таюрский Михаил Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоненко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.2020

Сын: Таюрский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Филимоненко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
08.12.2022

Дочь: Таюрская Инна Михайловна

Мать ребёнка: Филимоненко Наталья Алексеевна

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