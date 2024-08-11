Панюшкина Анастасия Тихоновна
Место рожденияПронск, Ник. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиПосле 1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Мать, Татьяна Васильевна*1833 может иметь дев. фамилию Дардыкина, Дарошина, Илюшина, Кадушкина, Полянская.
Бракосочетание
26.10.1870 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.
Отец ребёнка: Брыкин Иван Иванович
Смерть
После 1898 ст.