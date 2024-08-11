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Панюшкина Анастасия Тихоновна

Место рождения

Пронск, Ник. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

После 1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: Панюшкин Тихон Никифорович

Мать: Панюшкина-Хх Татьяна Васильевна

Мать, Татьяна Васильевна*1833 может иметь дев. фамилию Дардыкина, Дарошина, Илюшина, Кадушкина, Полянская.
Бракосочетание
26.10.1870 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.

Сын: Брыкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Брыкин Иван Иванович

Смерть
После 1898 ст.

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