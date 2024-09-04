Панюшкин Тихон Никифорович
Место рожденияПронск, Ник. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Панюшкина Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Панюшкина-Хх Татьяна Васильевна
Мать, Татьяна Васильевна*1833 может иметь дев. фамилию Дардыкина, Дарошина, Илюшина, Кадушкина, Полянская.
Смерть
1899