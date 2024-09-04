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Панюшкин Тихон Никифорович

Место рождения

Пронск, Ник. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Панюшкин Никифор Аникеевич

Мать: Панюшкина-Хх Авдотья Авдеевна

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Панюшкина Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Панюшкина-Хх Татьяна Васильевна

Мать, Татьяна Васильевна*1833 может иметь дев. фамилию Дардыкина, Дарошина, Илюшина, Кадушкина, Полянская.
Смерть
1899

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