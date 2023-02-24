Архипова (Доброхотова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Доброхотова) Татьяна

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Место рождения

д.Куликалы Горномарийский район Марийская АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Куликалы Горномарийский район Марийская АССР
Рождение ребёнка
09.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Василий Порфирьевич

д.Корчаково Горномарийский район Марийская АССР
Смерть
Неизвестно
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