Архипова (Доброхотова) Татьяна
Место рожденияд.Куликалы Горномарийский район Марийская АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Куликалы Горномарийский район Марийская АССР
Рождение ребёнка
09.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Василий Порфирьевич
д.Корчаково Горномарийский район Марийская АССР
Смерть
Неизвестно