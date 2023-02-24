Архипов Василий Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Василий Порфирьевич

Архипов Василий Порфирьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Татьяна

д.Корчаково Горномарийский район Марийская АССР
Смерть
1954
д. Корчаков Горномарийский район Марийская АССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close