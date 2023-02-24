Архипов Василий Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Татьяна
д.Корчаково Горномарийский район Марийская АССР
Смерть
1954
д. Корчаков Горномарийский район Марийская АССР