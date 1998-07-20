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Абашин Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1915

Дата смерти

20.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915

Отец: Абашин Алексей

Мать: Абашина Фекла

Подвиг
11.03.1943
Троицкая, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
В Крыму, за Ростов и в предгорьях Кавказа проявил себя храбрым, настойчивым и преданным командиром. В бою за станицу Троицкую 11.3. 1943 года будучи зам.кра водил 6 стр.роту два раза в атаку, будучи с... Показать все
Военная награда
11.03.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
01.01.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.01.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
20.07.1944
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
06.09.1946

Дочь: Ситина Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Абашина Варвара Федотовна

Курганка, Севский муниципальный район, Брянская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абашина Варвара Федотовна

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За освобождение Праги»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Кавказа»
Смерть
20.07.1998
Курганка, Севский муниципальный район, Брянская область
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