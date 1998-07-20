Абашин Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1915
Дата смерти20.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915
Отец: Абашин Алексей
Мать: Абашина Фекла
Подвиг
11.03.1943
Троицкая, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
В Крыму, за Ростов и в предгорьях Кавказа проявил себя храбрым, настойчивым и преданным командиром. В бою за станицу Троицкую 11.3. 1943 года будучи зам.кра водил 6 стр.роту два раза в атаку, будучи с... Показать все
Военная награда
11.03.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
01.01.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.01.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
20.07.1944
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
06.09.1946
Дочь: Ситина Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Абашина Варвара Федотовна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За освобождение Праги»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Кавказа»
Смерть
20.07.1998