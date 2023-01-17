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Хашига

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1897 ст.

Дочь: Шамсутдинова Минразия Шамсутдин кызы

Отец ребёнка: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Шамсутдинов Мугаллим Шамсутдин улы

Отец ребёнка: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.

Сын: Шамсутдинов Шамсимухаммет Шамсутдин улы

Отец ребёнка: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы

Смерть
Неизвестно
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