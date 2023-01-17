Хашига
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1897 ст.
Дочь: Шамсутдинова Минразия Шамсутдин кызы
Отец ребёнка: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Шамсутдинов Мугаллим Шамсутдин улы
Отец ребёнка: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.
Сын: Шамсутдинов Шамсимухаммет Шамсутдин улы
Отец ребёнка: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно