Зубова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Зубов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Зубов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Зубов Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Владимир Петрович

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