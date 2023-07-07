Зубов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Зубова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Зубова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Зубова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Зинаида