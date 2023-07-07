Зубов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Пётр Васильевич

Мать: Зубова (Паршина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Зубова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Зубова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Зубова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Зинаида

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