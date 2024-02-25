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Петрякова Валерий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1953

Отец: Петряков-Эккель Роман Иванович

Мать: Петрякова -Гутвин Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева

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