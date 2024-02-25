Петрякова Валерий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева