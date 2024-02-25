Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрякова Валерий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Виталий Валерьевич
Отец ребёнка: Петрякова Валерий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Петрякова Валерий Романович