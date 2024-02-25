Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрякова -Безрукова Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1954

Отец: Безруков Василий Григорьевич

Мать: Безрукова-Новикова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрякова Валерий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Виталий Валерьевич

Отец ребёнка: Петрякова Валерий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Петрякова Валерий Романович

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