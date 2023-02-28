Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1794
Дата смерти10.08.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Надежда (Пименова)
Мать ребёнка: Агафия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Максимова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
10.08.1831
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь