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Николай Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

10.08.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Надежда (Пименова)

Мать ребёнка: Агафия Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Максимова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
10.08.1831
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
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