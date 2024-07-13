Комарова (Быкова) Евпраксия Семеновна 07.01.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комарова (Быкова) Евпраксия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Комаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1929

Дочь: Подгорнова (Комарова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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