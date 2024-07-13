Комарова (Быкова) Евпраксия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Комаров Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1929
Дочь: Подгорнова (Комарова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Александрович
Смерть
Неизвестно