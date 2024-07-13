Комаров Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Комарова (Быкова) Евпраксия Семеновна
Рождение ребёнка
17.04.1929
Дочь: Подгорнова (Комарова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Комарова (Быкова) Евпраксия Семеновна
Смерть
Неизвестно