Крылышкин Иосиф Сергеевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Крылышкина Матрена Степановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Ломакина Мария Крылышкина
Мать ребёнка: Крылышкина Матрена Степановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879
Сын: Крылышкин Пимен Иосифович
Мать ребёнка: Крылышкина Матрена Степановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно