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Крылышкин Иван Иосифович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Крылышкин Иосиф Сергеевич

Мать: Крылышкина Матрена Степановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
02.?.1881

Жена: Крылышкина Ксения Морозова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1883

Дочь: Лазарева Мария Крылышкина

Мать ребёнка: Крылышкина Ксения Морозова

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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