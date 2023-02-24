Крылышкин Иван Иосифович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
02.?.1881
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1883
Дочь: Лазарева Мария Крылышкина
Мать ребёнка: Крылышкина Ксения Морозова
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно