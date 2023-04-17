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Скурихина Шабалина Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1969

Отец: Шабалин ВАсилий Семенович

Мать: Шабалина Кулакова Зинаида Васильевна

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