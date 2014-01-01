Шабалина Кулакова Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1935
Дата смерти01.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1958
Дочь: Митяшина Нина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1961
Сын: Шабалин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Шабалин ВАсилий Семенович
Рождение ребёнка
29.03.1969
Дочь: Скурихина Шабалина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Шабалин ВАсилий Семенович
Смерть
01.01.2014