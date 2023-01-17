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Суряпин Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987

Отец: Суряпин Николай Юрьевич

Мать: Суряпина Марина Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 17.10.1987 по 1991
Колпино, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1991 по ?.04.2012
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.2012

Сын: Суряпин Арсений Александрович

Мать ребёнка: Олангина Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С ?.04.2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олангина Екатерина Николаевна

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