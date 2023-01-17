Суряпин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987
Отец: Суряпин Николай Юрьевич
Мать: Суряпина Марина Юрьевна
Место жительства
С 17.10.1987 по 1991
Колпино, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1991 по ?.04.2012
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.2012
Сын: Суряпин Арсений Александрович
Мать ребёнка: Олангина Екатерина Николаевна
Место жительства
С ?.04.2012
Бракосочетание
Неизвестно