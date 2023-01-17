Суряпина (Шарова) Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1966
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1987
Сын: Суряпин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Суряпин Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
08.01.1989
Сын: Суряпин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Суряпин Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
24.12.2003
Сын: Суряпин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Суряпин Николай Юрьевич
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно