Суряпина (Шарова) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суряпина (Шарова) Марина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1966

Отец: не указан

Мать: Шарова Маргарита Игоревна

Рождение ребёнка
17.10.1987

Сын: Суряпин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Суряпин Николай Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1989

Сын: Суряпин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Суряпин Николай Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.12.2003

Сын: Суряпин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Суряпин Николай Юрьевич

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суряпин Николай Юрьевич

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