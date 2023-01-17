Куксевич Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Куксевич Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Екатерининское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Кировск, город Кировск, Мурманская область