Куксевич Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксевич Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Куксевич Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Екатерининское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Кировск, город Кировск, Мурманская область
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