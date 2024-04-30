Татьянченко Михаил Андреевич 11.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьянченко Михаил Андреевич

Место рождения

Петропавловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.11.1916

Дата смерти

13.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ткаченко (Татьянченко) Нюся Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Петропавловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
11.11.1916

Отец: Татьянченко Андрей Васильевич

Мать: Татьянченко Наталья

Петропавловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татьянченко Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Петропавловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татьянченко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Петропавловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1951

Дочь: Кобзева (Татьянченко) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Таран Лидия Тимофеевна

Смерть
13.09.1981

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