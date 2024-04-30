Татьянченко Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1916
Дата смерти13.09.1981
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ткаченко (Татьянченко) Нюся Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
11.11.1916
Отец: Татьянченко Андрей Васильевич
Мать: Татьянченко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татьянченко Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татьянченко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1951
Дочь: Кобзева (Татьянченко) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Таран Лидия Тимофеевна
Смерть
13.09.1981