Козина (Якубцова) Любовь Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубцов Кузьма Иванович
Мать: Якубцова Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Борис Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Борис Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно