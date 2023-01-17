Козина (Якубцова) Любовь Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Якубцова) Любовь Кузьминична

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Кузьма Иванович

Мать: Якубцова Маланья

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Борис Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Борис Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Борис Федорович

Место жительства
Неизвестно
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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