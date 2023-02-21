Якубцова (не известно) Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубцова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубцова Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчевская Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубцова Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубцова Павла Кузьминична
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубцов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно