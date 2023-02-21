Якубцова (не известно) Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубцова (не известно) Маланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Якубцов Захар Кузьмич

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчевская Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Павла Кузьминична

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Якубцов Кузьма Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубцов Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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