Таланцева (Баженова) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Баженов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Таланцева) Марья Семеновна
Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич
Смерть
Неизвестно