Таланцева (Баженова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланцева (Баженова) Клавдия Михайловна

Таланцева (Баженова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Баженов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланцев Семен Никитич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Таланцев Федор Семенович

Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Таланцева) Марья Семеновна

Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Таланцев Павел Семенович

Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Таланцев Иван Семенович

Отец ребёнка: Таланцев Семен Никитич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.