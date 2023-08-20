Михаленко (Коросей) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти26.06.1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Михаленко Евмений Миронович
Отец ребёнка: Михаленко Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1807 ст.
Сын: Михаленко Потапий Миронович
Отец ребёнка: Михаленко Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1813 ст.
Сын: Михаленко Еремей Миронович
Отец ребёнка: Михаленко Мирон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1813 ст.