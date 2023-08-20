Михаленко (Коросей) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаленко (Коросей) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

26.06.1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Михаленко Евмений Миронович

Отец ребёнка: Михаленко Мирон Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1807 ст.

Сын: Михаленко Потапий Миронович

Отец ребёнка: Михаленко Мирон Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1813 ст.

Сын: Михаленко Еремей Миронович

Отец ребёнка: Михаленко Мирон Михайлович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаленко Мирон Михайлович

Смерть
26.06.1813 ст.
Криски, Чернігівська область
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