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Михаленко Мирон Михайлович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Михаленко Михаил Иванович

Мать: Михаленко Ирина Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Михаленко Евмений Миронович

Мать ребёнка: Михаленко Екатерина Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1807 ст.

Сын: Михаленко Потапий Миронович

Мать ребёнка: Михаленко Екатерина Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1813 ст.

Сын: Михаленко Еремей Миронович

Мать ребёнка: Михаленко Екатерина Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михаленко Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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