Михаленко Мирон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1804
Сын: Михаленко Евмений Миронович
Мать ребёнка: Михаленко Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.12.1807 ст.
Сын: Михаленко Потапий Миронович
Мать ребёнка: Михаленко Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.05.1813 ст.
Сын: Михаленко Еремей Миронович
Мать ребёнка: Михаленко Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно