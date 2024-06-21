Черненко Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.?
Дочь: Татарская (Черненко) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Черненко Зоя (Софья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.12.1967
Дочь: Богомолова (Черненко) Галина Петровна
Мать ребёнка: Черненко Зоя (Софья) Игнатьевна
Лида, Лидский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно