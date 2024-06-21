Черненко Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черненко Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.?

Дочь: Татарская (Черненко) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Черненко Зоя (Софья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.12.1967

Дочь: Богомолова (Черненко) Галина Петровна

Мать ребёнка: Черненко Зоя (Софья) Игнатьевна

Лида, Лидский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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