Черненко Зоя (Софья) Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.?
Дочь: Татарская (Черненко) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Черненко Пётр
Рождение ребёнка
01.12.1967
Дочь: Богомолова (Черненко) Галина Петровна
Отец ребёнка: Черненко Пётр
Лида, Лидский район, Гродненская область