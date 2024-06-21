Черненко Зоя (Софья) Игнатьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черненко Зоя (Софья) Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.?

Дочь: Татарская (Черненко) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Черненко Пётр

Рождение ребёнка
01.12.1967

Дочь: Богомолова (Черненко) Галина Петровна

Отец ребёнка: Черненко Пётр

Лида, Лидский район, Гродненская область

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