Капустина Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1939 по 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
ст.Расторгуево, ул.Спасская, д.3, кв.1
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно