Капустина Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Анастасия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1939 по 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
ст.Расторгуево, ул.Спасская, д.3, кв.1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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