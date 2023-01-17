Вшивцева Параскева Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1841 ст.
1841г. МК Нолинск (свадьба) жених 25 лет 2 брак, невеста 23 года незаконнорожденая солдатская дочь из дер. Бельтюковской поручит: по женеху дер. Бабиковской крест. Иосиф Кирилов и ? Иванов Вшивцевы, д... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1844 ст.
Дочь: Вшивцева Агрипина Моисеева
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
родство на основании брака возможно это Аграфина 1846 г рождения
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфина Моисеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1851 ст.
Сын: Вшивцев Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1854 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1855 ст.
Дочь: Вшивцева Агрипина Моисеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1860 ст.
Дочь: Котельникова Дарья Моисеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1866