Вшивцева Параскева Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Параскева Афанасьева

Вшивцева Параскева Афанасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1841 ст.

Муж: Вшивцев Моисей Петрович

1841г. МК Нолинск (свадьба) жених 25 лет 2 брак, невеста 23 года незаконнорожденая солдатская дочь из дер. Бельтюковской поручит: по женеху дер. Бабиковской крест. Иосиф Кирилов и ? Иванов Вшивцевы, д... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1844 ст.

Дочь: Вшивцева Агрипина Моисеева

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

родство на основании брака возможно это Аграфина 1846 г рождения
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аграфина Моисеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1851 ст.

Сын: Вшивцев Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1854 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1855 ст.

Дочь: Вшивцева Агрипина Моисеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.

Сын: Вшивцев Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

Рождение ребёнка
02.03.1860 ст.

Дочь: Котельникова Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Моисей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close