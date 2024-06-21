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Губжев Хусейн Жамидович

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Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

05.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1946

Отец: Губжев Жамид Тлостанович

Мать: Губжева (Хуранова) Фатимат (Т1асэ, Быбэ) Ахмедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжев Арсен Хусейнович

Мать ребёнка: Губжева Асма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева Асма

Рождение ребёнка
22.04.1980

Сын: Губжев Замир Хусейнович

Мать ребёнка: Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1981

Сын: Губжев Ислам Хусейнович

Мать ребёнка: Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1985

Сын: Губжев Рустам Хусейнович

Мать ребёнка: Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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