Губжев Хусейн Жамидович
Место рождения
Дата рождения05.01.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губжева Асма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губжева Асма
Рождение ребёнка
22.04.1980
Мать ребёнка: Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна
Рождение ребёнка
18.10.1981
Мать ребёнка: Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна
Рождение ребёнка
16.05.1985
Мать ребёнка: Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна